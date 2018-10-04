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10. 04. 2018

Лукашенко: у нас нет эйфории по поводу частной собственности

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Частная собственность, как правило, эффективнее коллективной, но к данному вопросу нужно подходить эволюционно. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко на встрече с журналистами во вторник, 10 апреля.

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Александр Лукашенко подчеркнул, что «у нас нет эйфории по поводу частной собственности».
 
«Когда-то меня упрекали, что я не рыночник и не сторонник частной собственности. Господь с вами. Я все время в материальном производстве работал и жил среди крестьян. Я знал, что такое свое. Свое всегда эффективнее, чем колхозное», - отметил он.
 
По его словам, часто можно услышать вопросы или рассуждения о неких системных изменениях. «Вы хотите, чтобы за одну ночь была частная собственность вместо государственной? Это системные изменения. Но нигде не написали конкретно, что за системные изменения. Потому что это будет предполагать то, что народ никогда не поддержит», - заявил президент.
 
Также белорусский лидер обратил внимание, что ко всем изменениям надо подходить эволюционно, а не революционно. «Потому что это больно и не факт, что мы попадем в точку», - заключил он.
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