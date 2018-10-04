В январе-феврале сальдо внешней торговли товарами ушло в минус

В январе-феврале 2018 года в Беларуси внешнеторговый оборот товаров сложился в сумме 10,749 млрд долларов, что на 29% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сегодня сообщили представители Национального статистического комитета.
За два месяца Беларусь поставила на экспорт товаров на общую сумму 5,060 млрд долларов (рост на 31,6%), ввезла из других стран – на 5,689 млрд долларов (рост на 26,8%). Сальдо сложилось отрицательным в размере 629 млн долларов.
В Белстате также отметили, что по итогам января-февраля экспорт товаров в натуральном выражении увеличился на 17,6% по сравнению с таким же периодом 2017 года, импорт – на 17% при росте средних цен экспорта на 11,9%, импорта – на 8,4%.