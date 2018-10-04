В январе-феврале сальдо внешней торговли товарами ушло в минус

В январе-феврале 2018 года в Беларуси внешнеторговый оборот товаров сложился в сумме 10,749 млрд долларов, что на 29% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сегодня сообщили представители Национального статистического комитета.

смотрите также Беларусь намерена снизить зависимость от России

За два месяца Беларусь поставила на экспорт товаров на общую сумму 5,060 млрд долларов (рост на 31,6%), ввезла из других стран – на 5,689 млрд долларов (рост на 26,8%). Сальдо сложилось отрицательным в размере 629 млн долларов.

В Белстате также отметили, что по итогам января-февраля экспорт товаров в натуральном выражении увеличился на 17,6% по сравнению с таким же периодом 2017 года, импорт – на 17% при росте средних цен экспорта на 11,9%, импорта – на 8,4%.