Сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси составило $206 млн

В январе-феврале 2018 года сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси оказалось положительным – 206 млн долларов. Импорт составил 5,979 млрд долларов, а экспорт – 6,185 млрд, сообщили в Национальном банке.

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Согласно официальным данным, в январе-феврале внешнеторговый оборот товаров и услуг составил 12,165 млрд долларов. Это на 28,5% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. Экспорт белорусских товаров и услуг составил 6,185 млрд долларов (+29%), импорт – 5,979 млрд (+27%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило 206 млн долларов.

Внешнеторговый оборот товаров увеличился на 29% до 10,258 млрд долларов, услуг – на 23% до 1,907 млрд долларов. Сальдо внешней торговли товарами сложилось отрицательным на уровне 285,8 млн долларов (экспорт составил 4,986 млрд долларов, импорт – 5,272 млрд).

Сальдо внешней торговли услугами положительное на уровне 491,8 млн долларов (экспорт - 1,199 млрд долларов, импорт - 707,6 млн).