Сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси составило $206 млн

В январе-феврале 2018 года сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси оказалось положительным – 206 млн долларов. Импорт составил 5,979 млрд долларов, а экспорт – 6,185 млрд, сообщили в Национальном банке.
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новость
В январе-феврале 2018 года сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси оказалось положительным – 206 млн долларов. Импорт составил 5,979 млрд долларов, а экспорт – 6,185 млрд, сообщили в Национальном банке.
- Сегодня работаем до упора!
- А я уже упоролся, можно мне домой?