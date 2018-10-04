Департамент охраны МВД решил купить электромобиль для гольфа

Департамент охраны МВД решил приобрести электромобиль для гольфа и разместил на портале электронных закупок соответствующую заявку. Организация планирует потратить на приобретение гольф-мобиля 35 тысяч белорусских рублей (около 18 тыс. долларов) из собственных средств.

Издание The Village Беларусь отмечает, что из опубликованной документации на закупку следует, что им нужен не простой электромобиль, а тот, который «может передвигаться только «по закрытой территории и не предназначен для участия в дорожном движении на дорогах общего пользования». В машине не предусмотрено наличие боковых дверей для посадки/высадки водителя и пассажиров. В документе приводится две компании, которые могут поставить требуемый электромобиль: минская фирма «Аксиом-групп», на сайте которой нашелся электромобиль, подходящий под заявку Департамента охраны МВД, и московская компания «Национальная корпорация развития гольфа».