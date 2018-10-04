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10. 04. 2018

Минздрав изменил график работы медучреждений в выходные и праздники

Министерство здравоохранения изменило график работы учреждений здравоохранения в предстоящие переносы рабочих дней и праздники.

Как следует из сообщения Минздрава, больницы будут работать 14 и 28 апреля по графику субботы, 15 и 29 апреля - выходного дня, 16 и 30 апреля - рабочего дня, 17 апреля и 1 мая - праздничного дня.
 
Поликлиники, станции переливания крови, санитарно-эпидемиологических организации и аптеки будут работать 14 и 28 апреля по графику рабочего дня, 15 и 29 апреля – выходного дня, 16 и 30 апреля - субботы, 17 апреля и 1 мая - праздничного дня.
 
Также в Минздраве заверили, что в предстоящие выходные и праздники работа приемных отделений больниц, травматологических пунктов, отделений интенсивной терапии и реанимации будет усилена.
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