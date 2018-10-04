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10. 04. 2018

Под Минском столкнулись "Пежо", трактор и грузовик: погиб дорожный рабочий

Источник фото: ГАИ Минска

Сегодня утром на 356-м километре трассы М1 Брест – Минск – граница России в Минском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля, трактора и грузовика. В результате происшествия погиб дорожный рабочий, в виновник ДТП попал в больницу, сообщили в ГАИ Минского района.

Эта авария произошла примерно в 11:20. 27-летний мужчина за рулем легкового автомобиля «Пежо 406», который ехал в сторону Бреста, врезался в трактор «Беларус» дорожной службы, двигавшийся в попутном направлении.
 
В ГАИ уточнили, что 49-летний работник ДЭУ-5 РУП «Минскавтодор-Центр» на тракторе чистил обочину дороги. Техника двигалась с включенными проблесковыми маячками и была обозначена специальными дорожными знаками.
 
После этого на трактор и легковушку наехал грузовик «Форд». Сотрудник дорожной службы получил тяжелые травмы и умер на месте, водителя «Пежо» на машине «скорой» доставили ы больницу.
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