Под Минском столкнулись "Пежо", трактор и грузовик: погиб дорожный рабочий

Сегодня утром на 356-м километре трассы М1 Брест – Минск – граница России в Минском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля, трактора и грузовика. В результате происшествия погиб дорожный рабочий, в виновник ДТП попал в больницу, сообщили в ГАИ Минского района.

Эта авария произошла примерно в 11:20. 27-летний мужчина за рулем легкового автомобиля «Пежо 406», который ехал в сторону Бреста, врезался в трактор «Беларус» дорожной службы, двигавшийся в попутном направлении.

В ГАИ уточнили, что 49-летний работник ДЭУ-5 РУП «Минскавтодор-Центр» на тракторе чистил обочину дороги. Техника двигалась с включенными проблесковыми маячками и была обозначена специальными дорожными знаками.

После этого на трактор и легковушку наехал грузовик «Форд». Сотрудник дорожной службы получил тяжелые травмы и умер на месте, водителя «Пежо» на машине «скорой» доставили ы больницу.