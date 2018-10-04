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10. 04. 2018

Семашко: в апреле "БелДжи" должен начать производить до 1000 авто в месяц

В апреле завод «БелДжи» должен увеличить производство до 1000 автомобилей в месяц, заверил заместитель премьер-министра Владимир Семашко. По его словам, проектная мощность предприятия составляет 60 тысяч машин в год. «То есть в месяц нужно научиться производить и продавать 5 тысяч», - отметил он.

Владимир Семашко констатировал, что производство «БелДжи» развивается, решено множество организационных и кадровых вопросов. За два месяца 2018 года здесь было произведено 260 автомобилей, в марте – уже 500, а в апреле должна быть тысяча. 
 
«Темпы растут, и самое главное, что складские запасы постепенно уменьшаются», - подчеркнул вице-премьер.
 
К концу 2018 года «БелДжи» планирует выйти на производство 2000 автомобилей в месяц. В следующем году запланировано собрать и выпустить 25 тысяч машин, в 2020-м – 35 тысяч. Ожидается, что на проектную мощность завод выйдет в 2021 году.
 
Ранее Телеграф сообщал, что «Беларусбанк» запустил дешевые кредиты на покупку Geely. Льготная программа кредитования предусматривает пониженную процентную ставку – 1,9% годовых в первые несколько лет, которая потом поднимется до ставки рефинансирования + 2,5%. Займ будет покрывать до 90% стоимости машины.
 
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