Больше всего в марте подорожали проезд в электричках, капуста и водоснабжение

В марте инфляция в Беларуси составила 0,8%, о чем накануне сообщили представители Национального статистического комитета. Телеграф выяснил, какие товары и услуги подорожали больше других, а какие – подешевели.

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Как подсчитали специалисты Белстата, в марте продукты подорожали на 0,6%, непродовольственные товары – на 0,9%, а услуги – на 1,1%. Наибольшее подорожание было отмечено на проезд в поездах регионального сообщения эконом-класса (на 25,1%). Также существенно подорожали белокочанная капуста (на 23%), холодное водоснабжение и водоотведение (18%), морковь и свекла (16%), картофель (14%), лук (8%), бананы (7%). Тарифы на техобслуживание жилых помещений повысились на 5,5%, пользование лифтом – почти на 5%. В среднем жилищно-коммунальные услуги подорожали в марте на 2,5%.

Алкогольные напитки поднялись в цене на 0,25%. сигареты – на 0,22%. Стоимость плодовоовощной продукции увеличилась на 2%. Фрукты подорожали на 3%, овощи подешевели на 0,09%. Мясо и мясопродукты стали дешевле на 0,11%, сахар – 0,5%, пшеничная мука – на 1%, крупа и бобовые - на 1,5%.

Рыба и рыбопродукты (включая морепродукты), макаронные изделия поднялись в цене на 0,5%, молоко и молочные продукты – на 0,8%, яйца – почти на 0,4%, кондитерские изделия – на 0,16%. Стоимость черного чая выросла в среднем на 1,4%, кофе – на 0,6%.

Из товаров непродовольственной группы в марте больше всего подорожали костюмы и пиджаки (8%), брюки(7%), дрова и торф (4%), дизельное топливо (3,8%) и бензин (3,4%).

А некоторые продукты и товары в прошлом месяце подешевели. Например, стоимость огурцов снизилась на 17%, гречневая крупа подешевела на 5,5%, полусапожки зимние и демисезонные детские - на 4-5%, виноград – на 3,5%, свежие помидоры – почти на 3%, цитрусовые – на 2,5%, овсяные хлопья и томатный соус – на 2,3%. Из услуг в марте больше всего подешевел проезд в поездах международного сообщения - на 1,9%.