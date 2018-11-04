11 апреля 2018, среда, 14:25
+12°C
Завтра +12°C
+12°C
Завтра +12°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,49
11. 04. 2018

Белорусы пострадали в ДТП под Псковом: их состояние средней степени тяжести

В результате столкновения на территории в Псковской области экскаватора и микроавтобуса, который ехал из Витебской области в Санкт-Петербург, пострадали шесть белорусских граждан. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщил 11 апреля глава консульского отдела посольства Беларуси в России Владимир Шорохов.

смотрите также В Псковской области в ДТП опять пострадали белорусы
Авария произошла на трассе Санкт-Петербург-Невель в Струго-Красненском районе Псковской области сегодня около пяти часов утра. Трактор Volvo столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, в котором ехали водитель и 8 пассажиров. Шестеро белорусов пострадали. 
 
По информации дипломата, троих белорусов с переломами и другими повреждениями госпитализировали в Псковскую областную больницу. Остальным помощь оказывается амбулаторно – они получили в ДТП не такие серьезные травмы - ушибы и рваные раны.
 
Владимир Шорохов заверил, что посольство следит за ситуацией с пострадавшими в ДТП и контактирует с компетентными органами и экстренными службами Псковской области, пишет БелТА.
 
 
Фото: управление МВД России по Псковской области
Это Интересно
Аварии, ДТП
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Весна. Хочется в лес. Найти берлогу и разбудить медведя. А потом бежать, бежать от него, задыхаясь от восторга!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.