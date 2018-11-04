Белорусы пострадали в ДТП под Псковом: их состояние средней степени тяжести

В результате столкновения на территории в Псковской области экскаватора и микроавтобуса, который ехал из Витебской области в Санкт-Петербург, пострадали шесть белорусских граждан. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщил 11 апреля глава консульского отдела посольства Беларуси в России Владимир Шорохов.

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Авария произошла на трассе Санкт-Петербург-Невель в Струго-Красненском районе Псковской области сегодня около пяти часов утра. Трактор Volvo столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, в котором ехали водитель и 8 пассажиров. Шестеро белорусов пострадали.

По информации дипломата, троих белорусов с переломами и другими повреждениями госпитализировали в Псковскую областную больницу. Остальным помощь оказывается амбулаторно – они получили в ДТП не такие серьезные травмы - ушибы и рваные раны.

Владимир Шорохов заверил, что посольство следит за ситуацией с пострадавшими в ДТП и контактирует с компетентными органами и экстренными службами Псковской области, пишет БелТА

Фото: управление МВД России по Псковской области