Более 250 человек погибли при крушении самолета в Алжире

Более 250 человек погибли в результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Алжире. Воздушное судно потерпело бедствие в 35 километрах от столицы Алжира около восьми часов утра 11 апреля вскоре после взлета с аэродрома военной базы.

Военный самолет Ил-76 перевозил военнослужащих, сообщают информагентства. Согласно уточненным данным, в результате авиакатастрофы погибли 257 человек, включая 10 человек экипажа, хотя изначально сообщалось о 200 жертвах. Никому не удалось выжить. Министерство национальной обороны Алжира подтвердило факт авиакатастрофы. Сейчас в зоне крушения самолета проводится поисковая операция. Обстоятельства трагедии устанавливаются. ТАСС со ссылкой на телеканал «Ан-Нахар» пишет, что во время взлета на высоте около 50 метров у самолета загорелось крыло. Экипаж судна попытался вернуться на аэродром и совершить экстренную посадку, однако им не удалось этого сделать. Самолет упал на поле и загорелся. Также известно, что большинство погибших – военнослужащие. Но вместе с ними на борту находились их жены и дети.