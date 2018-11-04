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11. 04. 2018

Более 250 человек погибли при крушении самолета в Алжире

Более 250 человек погибли в результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Алжире. Воздушное судно потерпело бедствие в 35 километрах от столицы Алжира около восьми часов утра 11 апреля вскоре после взлета с аэродрома военной базы.

Военный самолет Ил-76 перевозил военнослужащих, сообщают информагентства. Согласно уточненным данным, в результате авиакатастрофы погибли 257 человек, включая 10 человек экипажа, хотя изначально сообщалось о 200 жертвах. Никому не удалось выжить.
 
Министерство национальной обороны Алжира подтвердило факт авиакатастрофы. Сейчас в зоне крушения самолета проводится поисковая операция. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
 

ТАСС со ссылкой на телеканал «Ан-Нахар» пишет, что во время взлета на высоте около 50 метров у самолета загорелось крыло. Экипаж судна попытался вернуться на аэродром и совершить экстренную посадку, однако им не удалось этого сделать. Самолет упал на поле и загорелся.
 
Также известно, что большинство погибших – военнослужащие. Но вместе с ними на борту находились их жены и дети.
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