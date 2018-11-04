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11. 04. 2018

Жителя Мозыря, ранившего трех милиционеров, отправили за решетку на 18 лет

Андрей Рабешко Источник фото: Советская Белоруссия

В среду, 11 апреля, судебная коллегия по уголовным судам Гомельского областного суда вынесла приговор 31-летнему жителю Мозыря, ранившего ножом трех милиционеров, которые попытались его задержать. Мужчина отправится за решетку на 18 лет.

Рано утром 30 апреля 2017 года милиционеры прибыли к дому Андрея Рабешко, чтобы его задержать – он подозревался в совершении кражи в составе группы. Переодетые омоновцы и сотрудники управления по борьбе с оргпреступностью выманили мужчину на улицу, сказав, что якобы задели его машину.
 
Во время задержания мужчина ранил ножом троих милиционеров. Причем двое из них попали в реанимацию. В суде обвиняемый объяснил, что принял правоохранителей за бандитов и защищался. В свою очередь омоновцы и оперативник УБОПа утверждали, что кричали: «Стоять, милиция!»
 
Несмотря на попытки Андрея Рабешко оправдать свой поступок, суд назначил ему суровое наказание – 18 лет колонии усиленного режима. Приговор суда еще может быть обжалован.
 
Подельник мозырянина, который участвовал в краже сварочного аппарата, получил 2 года исправительных работ.
 
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