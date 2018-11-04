Действие лицензии «Би энд Би иншуренс Ко» в Беларуси прекращено

Действие лицензии открытого акционерного страхового общества «Би энд Би иншуренс Ко» в Беларуси прекращено. Об этом сообщается на сайте министерства финансов.

Минфин Беларуси прекратил действие лицензии «Би энд Би иншуренс Ко» на право осуществления страховой деятельности. Такое решение было принято в связи с истечением сроков, которые были отведены страховщику для исполнения требований регулятора. Руководство компании в установленный срок не обеспечило деньгами в полном объеме сформированные к размещению страховые резервы и минимальный размер уставного фонда.

Представители министерства отметили, что «Би энд Би иншуренс Ко» должно передать обязательства по ранее заключенным договорам страхования другой страховой организации или расторгнуть их и вернуть страхователям часть страхового взноса пропорционального времени, оставшемуся до окончания срока страхования. При этом организация также должна осуществить страховые выплаты, которые возникли до расторжения договоров.