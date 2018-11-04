Действие лицензии «Би энд Би иншуренс Ко» в Беларуси прекращено

Действие лицензии открытого акционерного страхового общества «Би энд Би иншуренс Ко» в Беларуси прекращено. Об этом сообщается на сайте министерства финансов.
Минфин Беларуси прекратил действие лицензии «Би энд Би иншуренс Ко» на право осуществления страховой деятельности. Такое решение было принято в связи с истечением сроков, которые были отведены страховщику для исполнения требований регулятора. Руководство компании в установленный срок не обеспечило деньгами в полном объеме сформированные к размещению страховые резервы и минимальный размер уставного фонда.
Представители министерства отметили, что «Би энд Би иншуренс Ко» должно передать обязательства по ранее заключенным договорам страхования другой страховой организации или расторгнуть их и вернуть страхователям часть страхового взноса пропорционального времени, оставшемуся до окончания срока страхования. При этом организация также должна осуществить страховые выплаты, которые возникли до расторжения договоров.
Действие лицензии «Би энд Би иншуренс Ко» было приостановлено в связи с выявлением нарушений с 11 декабря 2017 года по 10 апреля 2018-го, о чем ранее сообщал
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