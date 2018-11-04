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11. 04. 2018

Россельхознадзор: из Беларуси пытались ввезти свиной шпик "под прикрытием"

Сотрудники Россельхознадзора пресекли попытку ввоза из Беларуси 17 тонн свиного шпика «под прикрытием». Они обнаружили запрещенную продукцию в грузовике, который по документам перевозил пшеничную муку в Московскую область.

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В пресс-службе российского надзорного ведомства сообщили, что 10 апреля в районе ППУ «Кругловка» Смоленской области был остановлен грузовик, который перевозил пшеничную муку из Калининградской области в Московскую область. Однако в самом конце фургона находились паллеты со свиным шпиком общим весом 17 тонн.
 
Водитель пояснил, что товар был загружен в Ошмянах Гродненской области, где ему вручили сопроводительные документы на «товар прикрытия». 
 
«Установлено, что перед отправкой груза было проведено тщательное обезличивание шпика с целью сокрытия его истинного происхождения», - отметили в Россельхознадзоре.
 
Продукцию задержали и направили на исследование, чтобы проверить, представляет ли она опасность (есть ли в ней возбудитель АЧС). После этого будет принято решение об утилизации груза.
 
Напомним, с 10 апреля поставки белорусской свинины в Россию оказались под запретом. В Россельхознадзоре объяснили такое решение обнаружением в мясной продукции из Гомеля вируса африканской чумы свиней.
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Беларусь
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