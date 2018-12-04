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12. 04. 2018

Украина начинает процедуру официального выхода из СНГ

Украина решила прекратить свое участие в Содружестве Независимых Государств. 12 апреля стало известно, что Петр Порошенко поручил правительству подготовить предложения по официальному выходу Украины из всех учредительных органов СНГ.

Выступая в четверг на Форуме по вопросам безопасности в Киеве, Петр Порошенко призвал прекратить участие Украины в уставных органах СНГ.
 
По его словам, Украина никогда и не была членом СНГ. Он поручил правительству начать процедуру выхода Украины из объединения. Все договоры, заключенные в рамках СНГ, должны быть проверены на соответствие национальным интересам. Также Порошенко инициирует закрытие украинского представительства при институтах СНГ в Минске.
 
Представители Исполкома СНГ сообщили, что к ним не поступало официальных уведомлений или документов о намерении Украины выйти из Содружества.
 
На сегодняшний день в состав СНГ входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Украина и Туркменистан находятся в статусе стран, не подписавших договор. В 2009 году от участия в Содружестве отказалась Грузия.
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