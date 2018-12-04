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12. 04. 2018

На одного безработного в Минске приходится почти 6 вакансий

В Минске на одного безработного приходится почти 6 вакансий, сообщили представители комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. 1 апреля в столичной службе занятости безработными числились около 2100 человек.

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В начале апреля уровень зарегистрированной безработицы в Минске составил 0,2% от экономически активного населения. Всего в столице насчитывается около 2,1 тыс. безработных, состоящих на учете в органах занятости.
 
При этом наниматели заявили о наличии 12,3 тыс. свободных рабочих мест, из которых 6,8 тыс. - для рабочих. То есть на одного безработного в Минске приходится 5,9 вакансии.
 
Самыми востребованными специальностями в белорусской столице являются врачи и медсестры (более 550 и 440 вакансий соответственно), инженеры (428), инженеры-программисты (235), рабочие строительного профиля: каменщики (288), маляры (170), штукатуры (142). Также наниматели чаще всего ищут поваров (278), уборщиков помещений и водителей (по 250), продавцов (246). 
 
В январе-марте за содействием в трудоустройстве в службу занятости обратились более 5,5 тыс. человек. Более 1,5 тыс. человек получили временную или постоянную работу. 27 безработных получили субсидии для открытия своего дела.
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