Генпрокуратура выявила в НАН коррупцию и неэффективную трату бюджетных денег

Генеральная прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства в работе Национальной академии наук и ее организаций, а также потребовала вернуть неэффективно израсходованные бюджетные деньги. Об этом 12 апреля сообщили представители надзорного ведомства.

Прокуроры проверили, как выполняются требования закона «О борьбе с коррупцией» в системе Национальной академии наук Беларуси. В 2015-2017 годах в организациях, подчиненных НАН, выявили 8 коррупционных преступлений и 11 фактов иных нарушений законодательства о борьбе с коррупцией. Также были установлены неединичные нарушения процедур закупок товаров, случаи использования отдельными сотрудниками госимущества в личных целях, неправомерного оказания содействия физлицам.

В Генпрокуратуре полагают, что это говорит о недостаточной работе по предупреждению и пресечению коррупционных правонарушений. В частности, руководство НАН не располагало полной информацией о вскрытых в подведомственных структурах фактах, поэтому должные меры к устранению способствовавших им причин и условий не принимались. Также неэффективно действовала комиссия Академии наук по противодействию коррупции.

Например, проверяющие выявили, что Институт овощеводства переплатил более 10 тыс. рублей подрядчику за строительно-монтажные работы; сумму переплаты списали за счет прибыли. Институт отгрузил ООО «ГрессаСтрой» продукцию на сумму более 13 тыс. рублей, которая впоследствии не была оплачена, поскольку в фирме заявили, что не получали товар. Также институт перечислил в адрес ООО «РСУ-СпецАгроСтрой» 40 тыс. рублей на ремонт овощехранилища и кровли гаража, выполнение которого не было.

Помимо этого, прокуроры установили, что контроль за ходом реализации подпрограммы «Ресурсосбережение» Государственной научно-технической программы «Ресурсосбережение, новые материалы и технологии – 2015», эффективным использованием бюджетных средств и достижением программных целей не был организован. Освоение научных разработок в производстве, их востребованность на рынке не отслеживались, а задания зачастую включались в подпрограмму без оценки экономической эффективности и целесообразности их выполнения за счет бюджета.

«Безынициативная позиция Академии наук как заказчика госпрограммы, отсутствие координации действий исполнителей стали причиной неосвоения отдельных научных разработок, которые впоследствии утратили свою актуальность и значимость», - заявили в Генпрокуратуре.

В связи с этим генпрокурор потребовал принять меры по устранению и недопущению впредь подобных нарушений и вернуть неэффективно израсходованные бюджетные средства.