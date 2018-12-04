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12. 04. 2018

Чиновники не разрешили проводить под Минском корриду

Более 12 тысяч человек просили отменить проведение корриды под Минском, и чиновники их услышали. Сегодня зоозащитники из «Центра этичного отношения к природе», которые писали жалобы в госорганы и запустили соответствующую петицию в интернете, сообщили, что Минский облисполком не согласовал испанское шоу в Ратомке.

Шоу с быками планировали провести в Дни культуры Испании в Минске – с 9 по 11 июня. Туристическая фирма «Пис тур» обещала привезти в Беларусь настоящую испанскую корриду - с тореро и быками. Мероприятие должно было пройти в Республиканском центре конного спорта в Ратомке.
 
Однако почти 13 тысяч человек выступили против его проведения и подписали петицию «Не допустим проведения корриды в Беларуси». Сегодня стало известно, что власти не согласовали проведение корриды.
 
 
 
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Беларусь
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