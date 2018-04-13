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13. 04. 2018

Минтранс предлагает запретить торговлю в электричках

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси выступило с инициативой запретить торговлю продуктами питания и другими товарами в электричках. Соответствующее предложение содержится в проекте постановления о внесении изменений и дополнений в Устав железнодорожного транспорта общего пользования.

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В частности, Минтранс предлагает запретить осуществлять торговлю в поездах региональных линий экономкласса и городских линий. Также у пассажиров появится возможность восстанавливать утерянные или украденные проездные документы (билеты). 
 
Документ опубликован на сайте Министерства транспорта и коммуникаций и сейчас проходит общественное обсуждение. Каждый желающий может высказать свое мнение или внести предложения по проекту постановления до 19 апреля, направив их на адрес rw@mintrans.gov.by.
 
«Внесение дополнений и изменений в Устав железнодорожного транспорта общего пользования, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 1999 г. № 1196, обусловлено необходимостью его совершенствования», - пояснили в Минтрансе.
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