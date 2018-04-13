Беларусь надеется продолжить переговоры с Россией по газу в мае

Выступая на Красноярском экономическом форуме, белорусский вице-премьер Владимир Семашко напомнил, что вопрос цен на российский газ для Беларуси продолжает оставаться открытым. По его словам, обсуждение этого вопроса должно возобновиться в мае, после формирования нового правительства РФ.

Владимир Семашко назвал ситуацию со стоимостью российского газа для Беларуси ненормальной. "Мы не можем признать нормальной ситуацию, когда Союзное государство платит за газ более чем в два раза больше, чем платят в Смоленской области", - отметил он.

Ранее в Беларуси ожидали возобновления переговоров по газу в марте. Вице-премьер заявил, что сегодня он планирует обсудить с российским коллегой Аркадием Дворковичем дату встречи по данному вопросу. Белорусская сторона рассчитывает, что стороны встретятся не позднее мая.

Также Владимир Семашко добавил, что в 2018 году Беларусь ожидает поставки нефти из России в объеме 18 миллионов тонн.

Беларусь и Россия ведут переговоры о поставках газа в Беларусь на 2020-2024 годы. В 2018 году стоимость "голубого топлива" для Беларуси составляет 129 долларов за тысячу кубометров. В 2019-м она должна понизиться до 127 долларов.