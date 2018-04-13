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13. 04. 2018

Семашко о запрете ввоза свинины в Россию: это чьи-то меркантильные интересы

Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко прокомментировал ситуацию с запретом ввоза в Россию белорусской свинины, который был введен Россельхознадзором с 10 апреля. По его мнению, это кто-то преследует определенные меркантильные интересы.

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На этой неделе Россельхознадзор объявил о введении с 10 апреля временного запрета на поставки свиноводческой продукции из Беларуси в Россию. Причиной, по словам представителей надзорного ведомства, послужило обнаружение в белорусском мясе генетического материала африканской чумы свиней (АЧС). Также россияне предположили, что ветеринарная служба Беларуси скрывает наличие вспышек АЧС.
 
Владимир Семашко в кулуарах Красноярского экономического форума прокомментировал запрет на ввоз свинины в Россию. Он полагает, что за этим стоят чьи-то меркантильные интересы.
 
«Всегда, если возникают какие-то разборки, я думаю, это не межгосударственный (вопрос), это определенные меркантильные интересы кто-то преследует», - цитирует белорусского вице-премьера РИА «Новости».
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