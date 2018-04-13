Семашко о запрете ввоза свинины в Россию: это чьи-то меркантильные интересы

Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко прокомментировал ситуацию с запретом ввоза в Россию белорусской свинины, который был введен Россельхознадзором с 10 апреля. По его мнению, это кто-то преследует определенные меркантильные интересы.