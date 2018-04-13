В России суд разрешил заблокировать мессенджер Telegram

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать на территории России доступ к Telegram. Это произошло из-за того, что владелец месседжера Павел Дуров отказался предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Российские информагентства сообщают, что судебный процесс по делу о блокировке Telegram в России длился всего 20 минут. Судья удовлетворил не только иск Роскомнадзора, но и ходатайство ведомства о немедленном исполнении судебного решения. Юристы компании не присутствовали на заседании, поскольку основатель Павел Дуров ранее запретил им это делать.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что месседжер будет заблокирован в ближайшее время, после того, как они получат на руки решение суда.

Telegram сбирается обжаловать решение о блокировке.