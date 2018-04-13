Лукашенко отправит в Россию хоккеистов, которым не нравятся зарплаты

Александр Лукашенко советует отправлять в Россию хоккеистов, которым не нравятся зарплаты. Об этом президент заявил на пятничном совещании по вопросам развития зимних видов спорта в Беларуси.

Комментируя ситуацию в белорусском хоккее, Александр Лукашенко высказался о зарплатах, которую получают игроки минского «Динамо». По его словам, они не имеют морального права получать зарплату выше, чем в прошлом сезоне, потому что не выполнили свои обязательства.

«Они пролетели мимо плей-офф в КХЛ. Поэтому тех, кто не хочет играть по прошлому году (это касается уровня зарплаты – прим. Телеграф), отправьте играть в Россию», - заявил глава государства.

Более того, Александр Лукашенко считает, что зарплаты нужно понизить, потому что выступление хоккеистов в прошлом сезоне было неудовлетворительным. А вот выплаты тренерскому составу в хоккее, по его мнению, следует повысить до уровня средней зарплаты по стране.

«Тогда и спросить с них можно. Лучшим - 700 долларов дать», - распорядился глава государства.