Белорус вез из Польши почти центнер гашиша: возбуждено уголовное дело

Брестские пограничники нашли в автомобиле 28-летнего белоруса, который возвращался домой из Польши, почти центнер гашиша. В Государственном пограничном комитете рассказали подробности инцидента и показали видео обнаружения «тайника» в машине и задержания мужчины.

Пограничники задержали большую партию гашиша в среду, 11 апреля, в пункте пропуска «Домачево». 28-летний житель Брестского района ехал домой из Польши на автомобиле Volkswagen. Для пересечения границы выбрал зеленый коридор.

Когда служебная собака отреагировала на его автомобиль, пограничники решили провести углубленный досмотр машины вместе с сотрудниками таможни. В итоге они извлекли из тайника, оборудованного в микроавтобусе, 12 брикетов, перемотанных липкой лентой, в которых находилось вещество растительного происхождения. Эксперты установили, что это был гашиш. Общий вес запрещенного груза составил 92 килограмма.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.