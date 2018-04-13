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13. 04. 2018

«Белнефтехим» повышает стоимость бензина и снижает цену на дизтопливо

С 14 апреля «Белнефтехим» в седьмой раз с начала года увеличит стоимость бензина. Однако к копеечному повышению цен на АЗС автомобилисты уже успели привыкнуть. Неожиданно то, что концерн решил снизить стоимость дизельного топлива.

С завтрашнего дня розничные цены на бензин вырастут на 1 копейку, а на дизельное топливо – снизятся на 1 копейку. Как следует из сообщения, опубликованного на сайте «Белнефтехима», цены будут следующими:
 
  • Бензин АИ-92-К5-Евро - 1 руб. 27 коп., 
  • Бензин АИ-95-К5-Евро - 1 руб. 35 коп., 
  • Бензин АИ-98-К5-Евро - 1 руб. 56 коп., 
  • Дизельное топливо - 1 руб. 36 коп.
 
В последний раз цены на бензин и дизтопливо менялись 4 апреля - на традиционную 1 копейку. Ранее представители концерна сообщили, что в Беларуси будет использоваться новый механизм изменения цен на автомобильное топливо, который предусматривает не только возможность повышения, но и снижения стоимости.
 
«Цены будут корректироваться в соответствии с изменениями мировых цен на нефть, курса национальной валюты и налоговой нагрузки на нефтеперерабатывающие заводы», - подытожили представители концерна», - заявляли в «Белнефтехиме».
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