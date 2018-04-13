Лукашенко о подготовке к Евроиграм: если мы еще дома опозоримся, народ не простит

На сегодняшнем совещании по вопросам развития зимних видов спорта Александр Лукашенко напомнил про главный предстоящий экзамен для спортивных функционеров - Европейские игры, которые пройдут в Минске в 2019 году. «Если мы еще дома опозоримся, народ этого нам не простит», - заявил белорусский лидер.

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Александр Лукашенко подчеркнул, что времени на раскачку нет: через два года состоится летняя Олимпиада, а менее чем через четыре года - зимняя. Кроме того, приближается еще одно важное спортивное мероприятие - II Европейские игры.

«Если мы еще дома опозоримся, народ этого нам не простит», - заявил руководитель государства.

Также он напомнил, что в 2021 году Беларуси предстоит принять у себя чемпионат мира по хоккею с шайбой, и потребовал принять меры для качественной подготовки команды за оставшийся срок.

«Мы сегодня расставили все акценты. Ответственные определены. И я очень прошу обеспечить безусловное выполнение поручений. И тогда у нас как минимум наполовину будет меньше проблем в спорте», - заявил Лукашенко.