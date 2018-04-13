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13. 04. 2018

Милиция разрешила белорусам культурно выпить на кладбище в Радуницу

Милиция разрешила белорусам культурно выпить на кладбищах в Радуницу. В МВД напомнили, что распитие спиртных напитков на кладбище считается правонарушением, поскольку это общественное место, но они будут относиться к этому с пониманием.

В 2018 году Радуница отмечается 17 апреля. В этот день люди посещают могилы родственников и близких людей, порой это дело не обходится без алкоголя. Сотрудники милиции будут следить за порядком на кладбищах и обещают не привлекать к административной ответственности тех, кто культурно, хотя и со спиртным, поминает своих предков.
 
Начальник отдела по массовым мероприятиям МВД Владимир Станилевич объяснил, что распитие спиртных напитков на кладбищах, которые являются общественным местом, считается административным правонарушением.
 
«Но в народе существуют определенные традиции. Если человек своими действиями не мешает другим, не создает конфликтных ситуаций, то органы правопорядка будут относиться с пониманием», - отметил он.
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