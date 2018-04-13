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13. 04. 2018

Институт журналистики БГУ станет факультетом

В пятницу, 13 апреля, Совет Белорусского государственного университета принял решение расформировать Институт журналистики. Вместо него в структуре БГУ появится два самостоятельных подразделения - факультет журналистики и факультет повышения квалификации и переподготовки.

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Институт журналистики БГУ действовал с осени 2008 года. Он состоял из факультета журналистики и факультета повышения квалификации и переподготовки. Сегодня Совет БГУ решил придать факультету повышения квалификации и переподготовки самостоятельный статус. 
 
«Ему присвоят статус единого научно-методического и координационного центра дополнительного образования взрослых в комплексе вуза», - отметили в пресс-службе университета.
 
Ректор БГУ Андрей Король отметил, что вопрос о придании самостоятельности структуре прорабатывался несколько месяцев. По его словам, на многих факультетах и институтах есть одинаковые сегменты повышения квалификации и переподготовки кадров, что приводит к внутренней конкуренции.
 
«Нужно избегать дублирования специальностей по данному образовательному направлению, и создать единый мощный центр в БГУ, который будет работать на внешний и внутренний контингент слушателей», – пояснил он.
 
Институт журналистики БГУ будет понижен до уровня факультета. Решение о его переименовании пока не принято. Кроме того, накануне стало известно об отставке главы Института журналистики Сергея Дубовика. Сейчас обязанности декана исполняет его заместитель Ольга Самусевич. 
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