Белгидромет: в выходные потеплеет до +23°С, но пройдут дожди с грозами

В ближайшие дни в Беларуси ожидаются дожди, прогремят первые грозы, а столбик термометра днем поднимется до +23 градусов. Об этом сегодня рассказали в Белгидрометцентре.

Синоптики прогнозируют, что в субботу, 14 апреля, будет преимущественно без осадков, но ночью местами на Брестчине и днем в западных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет юго-восточного направления, порывистый. Температура воздуха ночью и утром составит от 0 до +6 градусов, по юго-западу будет 7-11 выше нуля. Максимальная температура воздуха днем – от 14 до 20 градусов тепла.

В воскресенье, 15 апреля, ночью и утром в большинстве районов страны, днем местами (в основном по северо-востоку), пройдут дожди с грозами. Ветер переменных направлений, умеренный, при грозах порывистый. Ночью будет от +2 до +10 градусов, днем ожидается плюс 12-19 градусов, по юго-западу воздух прогреется до +23.

В начале следующей недели в Беларусь продолжат поступать теплые и неустойчивые воздушные массы с Западной Европы. Местами будет дождливо, возможны грозы, температура воздуха днем будет колебаться от +15 до +25 градусов.