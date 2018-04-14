ГАИ усилила контроль за тонировкой авто и разговорами по телефону

В Беларуси сотрудники ГАИ усилили контроль за водителями, которые разговаривают по телефону за рулем, а также незаконной тонировкой стекол автомобилей. Об этом накануне сообщили в пресс-службе МВД.

Правоохранители напоминают, что водителям запрещается пользоваться телефоном во время управления транспортным средством. Нарушение требования чревато предупреждением или штрафом в размере до двух базовых величин (на сегодняшний день 1 БВ составляет 24,5 руб. – прим. Телеграф).

Также сотрудники ГАИ усилят контроль за тонировкой стекол машин. Запрещено участвовать в дорожном движении транспортным средствам с тонированными стеклами, степень светопропускания которых не соответствует требованиям ПДД, а именно стекла которого имеют степень светопропускания менее:

70% - для ветрового стекла, передних боковых стекол;

70% - для других стекол, если на них не нанесена организацией (заводом)-изготовителем маркировка: "43R", "V"; "43R", "V-VI"; "AS3"; "43R", "V", "AS3".

Это нарушение наказывается предупреждением или штрафом в размере до 1 базовой величины.

Если пленочное покрытие стекол не устраняется на месте, водителю выдается предписание о необходимости к определенному сроку привести транспортное средство в соответствие с требованиями ПДД.

За неисполнение предписания наказывают предупреждением либо штрафом до 20 базовых.