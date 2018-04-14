14 апреля 2018, суббота, 12:30
+17°C
Завтра +21°C
+17°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,51
14. 04. 2018

ГАИ усилила контроль за тонировкой авто и разговорами по телефону

В Беларуси сотрудники ГАИ усилили контроль за водителями, которые разговаривают по телефону за рулем, а также незаконной тонировкой стекол автомобилей. Об этом накануне сообщили в пресс-службе МВД.

Правоохранители напоминают, что водителям запрещается пользоваться телефоном во время управления транспортным средством. Нарушение требования чревато предупреждением или штрафом в размере до двух базовых величин (на сегодняшний день 1 БВ составляет 24,5 руб. – прим. Телеграф).
 
Также сотрудники ГАИ усилят контроль за тонировкой стекол машин. Запрещено участвовать в дорожном движении транспортным средствам с тонированными стеклами, степень светопропускания которых не соответствует требованиям ПДД, а именно стекла которого имеют степень светопропускания менее:
 
  • 70% - для ветрового стекла, передних боковых стекол;
  • 70% - для других стекол, если на них не нанесена организацией (заводом)-изготовителем маркировка: "43R", "V"; "43R", "V-VI"; "AS3"; "43R", "V", "AS3".
 
Это нарушение наказывается предупреждением или штрафом в размере до 1 базовой величины.
 
Если пленочное покрытие стекол не устраняется на месте, водителю выдается предписание о необходимости к определенному сроку привести транспортное средство в соответствие с требованиями ПДД.
За неисполнение предписания наказывают предупреждением либо штрафом до 20 базовых.
Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Весна. Хочется в лес. Найти берлогу и разбудить медведя. А потом бежать, бежать от него, задыхаясь от восторга!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.