В США умер режиссер "Пролетая над гнездом кукушки" Милош Форман

В пятницу, 13 апреля, в США скончался чешский и американский кинорежиссер и сценарист Милош Форман, который прославился после экранизации романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». Ему было 86 лет.

Американские СМИ сообщают, что Милош Форман скончался после непродолжительной болезни. По словам вдовы Мартины Збориловой, он ушел тихо, в окружении родных и близких.

Милош Форман получил большую популярность после драмы с участием Джека Николсона «Пролетая над гнездом кукушки» (1975). Она завоевала «Оскар» в пяти самых престижных номинациях: за лучшую мужскую и женскую роли, режиссуру и сценарий, а также как лучший фильм года. Эта же картина была отмечена «Золотым глобусом» и премией Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за режиссерскую работу.

Также в творческой копилке кинорежиссера такие фильмы, как «Амадей», «Народ против Ларри Флинта», «Человек на Луне». В 2013 году его наградили премией Гильдии режиссеров Америки за деятельность в течение всей жизни.