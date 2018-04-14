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14. 04. 2018

Госпогранкомитет показал видео задержания группы нелегалов из Вьетнама

Источник фото: Госпогранкомитет Беларуси

Сотрудники пограничной службы специального назначения задержали возле агрогородка Раков Воложинского района (Минская обл.) международную преступную группу, участники которой попытались переправить в Евросоюз 11 мигрантов из Вьетнама без документов. В Госпогранкомитете рассказали подробности операции по задержанию16 человек и показали видео.

В Государственном пограничном комитете сообщили, что операция по задержанию нелегалов прошла 12 апреля возле агрогородка Раков Минской области. Спецназовцам даже пришлось применить оружие. Всего они задержали 16 человек: организатора группировки - 33-летнего гражданин Азербайджана, двое перевозчиков (белорусов), двое проводников (выходцев из Чечни) и 11 мигрантов из Вьетнама без документов, которых везли к границе.
 
В отношении организатора, пособников и проводников возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. В отношении нелегалов начат административный процесс за незаконное пересечение границы и нарушение правил пребывания в Беларуси.
 

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