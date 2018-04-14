Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН после удара США по Сирии

Владимир Путин заявил, что Россия серьезно осуждает ракетный удар по Сирии, где российские солдаты помогают правительству бороться с террористами. Из-за действий США Россия созывает экстренное заседание Совета безопасности ООН, о чем говорится в заявлении Путина, распространенном 14 апреля пресс-службой Кремля.

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В ночь с 13 на 14 апреля западная коалиция во главе с США атаковала Сирию. Операция была начата в 4 часа утра по минскому времени. Ракетному удару подверглись не только военные, но и гражданские объекты.

В связи с атакой на Сирию Россия решила созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить агрессивные действия США и их союзников (нападение на Сирию поддержали Великобритания и Франция).

«Эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. История расставит всё по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией», - отметил Владимир Путин.

После заявления российского лидера Генштаб Минобороны России заявил, что Москва может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию и другие страны.