С 22 апреля ГАИ будет принимать экзамены у мотоциклистов по-новому

С 22 апреля сотрудники ГАИ будут принимать практический экзамен на право управления мотоциклом (категория «А») по новым правилам. Об этом на пресс-конференции в субботу, 14 апреля, сообщил заместитель начальника управления ГАИ МВД Александр Цегельник.
- движение по прямой с переключением передач с низшей на высшую и наоборот;
- управление на минимальной скорости («колейная доска»);
- выполнение разворотов малого радиуса (габаритная «восьмерка»);
- выполнение поворотов малого радиуса (габаритная «змейка»);
- маневрирование в условиях ограниченного времени («маневрирование»);
- торможение и остановка при движении на второй скорости.
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