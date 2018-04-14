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14. 04. 2018

С 22 апреля ГАИ будет принимать экзамены у мотоциклистов по-новому

С 22 апреля сотрудники ГАИ будут принимать практический экзамен на право управления мотоциклом (категория «А») по новым правилам. Об этом на пресс-конференции в субботу, 14 апреля, сообщил заместитель начальника управления ГАИ МВД Александр Цегельник.

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По его словам, в практический экзамен на получение водительских прав категории «А» добавлены змейка и маневрирование в условиях ограниченного времени. «Все учебные организации и подразделения Госавтоинспекции готовы к этому», - отметил Александр Цегельник.
 
Ранее Телеграф сообщал, что со вступлением в силу соответствующего постановления МВД мотоциклисты должны будут выполнять последовательно следующие элементы:
 
  • движение по прямой с переключением передач с низшей на высшую и наоборот;
  • управление на минимальной скорости («колейная доска»);
  • выполнение разворотов малого радиуса (габаритная «восьмерка»);
  • выполнение поворотов малого радиуса (габаритная «змейка»); 
  • маневрирование в условиях ограниченного времени («маневрирование»);
  • торможение и остановка при движении на второй скорости.
 
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