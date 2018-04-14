С 22 апреля ГАИ будет принимать экзамены у мотоциклистов по-новому

С 22 апреля сотрудники ГАИ будут принимать практический экзамен на право управления мотоциклом (категория «А») по новым правилам. Об этом на пресс-конференции в субботу, 14 апреля, сообщил заместитель начальника управления ГАИ МВД Александр Цегельник.

смотрите также ГАИ усилила контроль за тонировкой авто и разговорами по телефону По его словам, в практический экзамен на получение водительских прав категории «А» добавлены змейка и маневрирование в условиях ограниченного времени. «Все учебные организации и подразделения Госавтоинспекции готовы к этому», - отметил Александр Цегельник. постановления МВД мотоциклисты должны будут выполнять последовательно следующие элементы: Ранее Телеграф сообщал, что со вступлением в силу соответствующегомотоциклисты должны будут выполнять последовательно следующие элементы: движение по прямой с переключением передач с низшей на высшую и наоборот;

управление на минимальной скорости («колейная доска»);

выполнение разворотов малого радиуса (габаритная «восьмерка»);

выполнение поворотов малого радиуса (габаритная «змейка»);

маневрирование в условиях ограниченного времени («маневрирование»);

торможение и остановка при движении на второй скорости.