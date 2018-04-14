На массовых мероприятиях в Минске введут электронную очередь

В Минске планируют организовать электронную очередь на массовых мероприятиях. Об этом в субботу, 14 апреля, рассказал заместитель руководителя Центрального района Минска Антон Краевский.

Антон Краевский отметил, что услугами электронной очереди можно будет воспользоваться совсем скоро. По его словам, пилотный проект мобильного приложения электронной очереди будет опробован на открытии мотосезона в Минске, которое запланировано на 29 апреля

«С помощью него посетитель праздника сможет заказать и оплатить еду на фудкорте, а также получить уведомление о готовности заказа», - отметил Антон Краевский, пишет БелТА

Однако названия у приложения пока нет. Чиновник предположил, что оно будет называться «наподобие Go 2Fest» и будет находиться в App Store или Google Play.

«Мы будем стараться его применять на всех городских мероприятиях. Следующим будет празднование 9 мая», - заключил он.