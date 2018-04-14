В Гродно нашли еврейский клад времен Второй мировой войны‍

В центре Гродно строители нашли еврейский клад времен Второй мировой войны. В металлической коробочке от табака, спрятанной на чердаке здания 1984 года постройки, находились золотые монеты и украшения.

На крупный клад наткнулись строители, которые разбирали кровлю старинного здания на улице 2-й Трудовой. При разборке мауэрлата они нашли спрятанную коробочку от табака. Открыли и ахнули: в ней находилась россыпь золотых монет и драгоценных украшений, а также какие-то документы.

«Небольшая, невзрачная (о коробочке - прим. ред.). Но когда встряхнул, там что-то зазвенело. Открыл и очень удивился», - рассказал Владимир Страхович, который нашел клад.

О находке сообщили в милицию, на место прибыли специалисты из музея. Всего в коробке находилось около трех десятков золотых монет 18-19 веков, более 10 украшений – колец, цепочек, а также документы, в том числе закладные начала 20 века. Чтобы определить ценность клада, специалистам нужно изучить находку.

Что касается здания, где нашли клад, оно 1894 года постройки. Раньше здесь располагалось еврейское гетто. Предполагается, что ценности могли спрятать евреи во время немецкой оккупации 1941−1943 годов.

Фото: Hrodna.life