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14. 04. 2018

Белорусская теннисистка Вера Лапко вышла в полуфинал турнира в Лугано

Белорусская теннисистка Вера Лапко, которая занимает 130-е место в женском рейтинге WTA, пробилась в полуфинал турнира категории International в швейцарском Лугано. В четвертьфинале она обыграла бельгийскую спортсменку Кирстен Флипкенс со счетом 6:4, 7:6 (7:4).

Вера Лапко пробилась в основную сетку турнира в Лугано из квалификации и продолжает оставаться в игре. Она впервые в карьере вышла в полуфинал соревнований WTA. В решающем матче белоруска сыграет с Элисе Мертенс (Бельгия) или Моной Бартель (Германия).
 
Еще одна белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с Камилой Джордж в матче за выход в полуфинал. Александра Саснович зачехлила свою ракетку, проиграв во втором круге Кирстен Флипкенс.
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