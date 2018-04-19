ГПК запустил новый сервис с информацией об очередях на границе

19 апреля Госпогранкомитет Беларуси запустил новый сервис, с помощью которого граждане могут узнать о ситуации в автодорожных пунктах пропуска. Новый вид информирования позволит подобрать самые благоприятные день недели и время суток для пересечения государственной границы.

Госпогранкомитет предлагает узнавать об обстановке в пунктах пропуска на границе с помощью специальных графиков, которые составляются на основе анализа сведений об очередях легковых и грузовых машин за последний месяц и автоматически изменяются в соответствии со складывающейся ситуацией. Пользователи могут ознакомиться с текущим состоянием очереди на границе, а также с данными о ежедневной средней величине очереди и о почасовых изменениях ситуации в том или ином пункте пропуска.

Эта информация позволит спланировать поездку за границу и минимизировать потерю времени в очередях в пунктах пропуска, отмечают представители ГПК. Этот раздел будет полезен как грузоперевозчикам, которые смогут рассчитать примерное время прибытия в пункт пропуска, так и гражданам, путешествующим на личном транспорте.

В Госпогранкомитете напомнили, что в пунктах пропуска «Брест», «Григоровщина» и «Котловка» работает система электронной очереди, с помощью которой можно забронировать время для пересечения границы. Также на сайте комитета есть возможность в режиме онлайн увидеть обстановку перед пунктами пропуска благодаря установленным там камерам видеонаблюдения.