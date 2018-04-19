19 апреля 2018, четверг, 12:06
+12°C
Завтра +17°C
+12°C
Завтра +17°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,5
19. 04. 2018

ГПК запустил новый сервис с информацией об очередях на границе

Источник фото: Госпогранкомитет Беларуси

19 апреля Госпогранкомитет Беларуси запустил новый сервис, с помощью которого граждане могут узнать о ситуации в автодорожных пунктах пропуска. Новый вид информирования позволит подобрать самые благоприятные день недели и время суток для пересечения государственной границы.

Госпогранкомитет предлагает узнавать об обстановке в пунктах пропуска на границе с помощью специальных графиков, которые составляются на основе анализа сведений об очередях легковых и грузовых машин за последний месяц и автоматически изменяются в соответствии со складывающейся ситуацией. Пользователи могут ознакомиться с текущим состоянием очереди на границе, а также с данными о ежедневной средней величине очереди и о почасовых изменениях ситуации в том или ином пункте пропуска.
 
 
Эта информация позволит спланировать поездку за границу и минимизировать потерю времени в очередях в пунктах пропуска, отмечают представители ГПК. Этот раздел будет полезен как грузоперевозчикам, которые смогут рассчитать примерное время прибытия в пункт пропуска, так и гражданам, путешествующим на личном транспорте.
 
В Госпогранкомитете напомнили, что в пунктах пропуска «Брест», «Григоровщина» и «Котловка» работает система электронной очереди, с помощью которой можно забронировать время для пересечения границы. Также на сайте комитета есть возможность в режиме онлайн увидеть обстановку перед пунктами пропуска благодаря установленным там  камерам видеонаблюдения.
Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

  • 2,5 рубля 41 (26,5%)
  • 2,1 рубля 52 (33,5%)
  • 2 рубля 36 (23,2%)
  • Вернется на 1,95 рубля 26 (16,8%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.