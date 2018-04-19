СК расследовал дело о гибели солдата в Печах: три сержанта довели его до суицида

19 апреля Следственный комитет поставил точку в расследовании обстоятельств гибели 21-летнего солдата Александра Коржича в Печах, которое продолжалось шесть месяцев: это было самоубийство. Однако правоохранители выяснили, что к суициду привела дедовщина со стороны трех сержантов 3-й учебной танковой роты воинской части 43064 72-го Объединенного учебного центра.

Тело рядового Александра Коржича нашли 3 октября в подвале медицинской роты воинской части в Борисовском районе. Он висел в петле из брючного матерчатого ремня, с перевязанными шнурком для обуви ногами и одетой на голову майкой.

Изначально называлась версия о суициде, но родственники 21-летнего парня отказывались верить в нее и считали, что всему виной дедовщина в Печах, хотя в Минобороны назвали это «слухами и домыслами». А спустя некоторое время следователи приступили к выяснению обстоятельств случившегося, отрабатывая в рамках предварительного расследования не только версию о самоубийстве, но также убийство и доведение до самоубийства.

На пресс-конференции 19 апреля начальник главного следственного управления Следственного комитета Олег Шандарович сообщил, что во время предварительного следствия был сделан вывод, что Александр Коржич совершил суицид. Однако до самоубийства солдата довели действия трех сержантов. Им предъявлено обвинение в превышении власти в отношении подчиненных и в получении взяток. Сержанты неоднократно применяли насилие и избивали сослуживцев, в том числе Коржича.

«Они проходят по 150 эпизодам, вину признали частично», - добавил представитель СК.

Следователи возбудили 15 уголовных дел, которые соединены в одно производство. Лишь три из них касаются гибели Александра Коржича, они переданы в суд. Расследование остальных уголовных дел продолжается.