СК: жительница Жодино писала в соцсетях про "ритуальное убийство" Коржича

Начальник главного следственного управления Следственного комитета Олег Шандарович опроверг сообщения о ритуальном убийстве солдата-срочника Александра Коржича в Печах, которые в интернете распространяла жительница Жодино. Женщина проходит по делу в качестве свидетеля.

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В ходе предварительного расследования дела о смерти Александра Коржича следователи проверили опубликованную в интернете версию о ритуальном убийстве военнослужащего. Жительница Гродно, которая под разными никами распространяла в интернете ложные сведения о каких-то «ужасах», творившихся в 72-м Объединенном учебном центре в Печах, была допрошена в качестве свидетеля.

По словам Олега Шандаровича, сведения о каких-то «ошейниках с иголками» и висящих солдатах, которых якобы спасал Коржич, не нашли подтверждения. Говоря о мотивах поступка женщины, представитель СК отметил, что она состояла в близких отношениях с рядом военнослужащих воинской части, в том числе с обвиняемыми по делу о смерти Коржича. У этой женщины двое детей.

Начальник отдела информации и связей с общественностью Следственного комитета Сергей Кабакович подчеркнул, что следователи допросили более 800 военнослужащих.

«Ни один из них не подтвердил информацию, что якобы снимались полуживые солдаты, якобы сам Александр Коржич в том числе снимал человека, который пытался покончить жизнь самоубийством, якобы использовались ошейники с иголками», - заявил он.