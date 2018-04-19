19 апреля 2018, четверг, 15:31
+12°C
Завтра +17°C
+12°C
Завтра +17°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,48
19. 04. 2018

СК: жительница Жодино писала в соцсетях про "ритуальное убийство" Коржича

Источник фото: Следственный комитет

Начальник главного следственного управления Следственного комитета Олег Шандарович опроверг сообщения о ритуальном убийстве солдата-срочника Александра Коржича в Печах, которые в интернете распространяла жительница Жодино. Женщина проходит по делу в качестве свидетеля.

смотрите также СК расследовал дело о гибели солдата в Печах: три сержанта довели его до суицида
В ходе предварительного расследования дела о смерти Александра Коржича следователи проверили опубликованную в интернете версию о ритуальном убийстве военнослужащего. Жительница Гродно, которая под разными никами распространяла в интернете ложные сведения о каких-то «ужасах», творившихся в 72-м Объединенном учебном центре в Печах, была допрошена в качестве свидетеля.
 
По словам Олега Шандаровича, сведения о каких-то «ошейниках с иголками» и висящих солдатах, которых якобы спасал Коржич, не нашли подтверждения. Говоря о мотивах поступка женщины, представитель СК отметил, что она состояла в близких отношениях с рядом военнослужащих воинской части, в том числе с обвиняемыми по делу о смерти Коржича. У этой женщины двое детей.
 
Начальник отдела информации и связей с общественностью Следственного комитета Сергей Кабакович подчеркнул, что следователи допросили более 800 военнослужащих.
 
«Ни один из них не подтвердил информацию, что якобы снимались полуживые солдаты, якобы сам Александр Коржич в том числе снимал человека, который пытался покончить жизнь самоубийством, якобы использовались ошейники с иголками», - заявил он.
Это Интересно
Происшествия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

  • 2,5 рубля 41 (26,5%)
  • 2,1 рубля 52 (33,5%)
  • 2 рубля 36 (23,2%)
  • Вернется на 1,95 рубля 26 (16,8%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.