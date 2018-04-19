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19. 04. 2018

Гендиректор «Белавиа» рассказал о планах по снижению цен на билеты

В четверг, 19 апреля, во время презентации прилетевшего в Минск из Бразилии самолета Embraer-175 генеральный директор «Белавиа» Анатолий Гусаров заявил, что они планируют снизить стоимость авиабилетов.

Руководитель авиакомпании отметил, что самолеты семейства Е-1, к которым относится приобретенный у бразильской компании Embraer-175, полностью отвечают целям авиакомпании по развитию сети маршрутов и снижению себестоимости перевозок. По его словам, это воздушное судно имеет высокую топливную эффективность: новая форма крыльев и приборы навигации позволяют экономить 6% топлива.
 
«Планируется дальнейшее снижение стоимости авиабилетов. За прошлый год снизили стоимость на 10% и будем продолжать такое же движение в этом году», - заявил Анатолий Гусаров.
 
Он также рассказал, что новый самолет Embraer будет задействован почти на всех рейсах маршрутной сети «Белавиа». Уже через неделю он отправится в Ростов-на-Дону и Казань. В нем насчитывается 76 мест (12 мест бизнес-класса и 54 экономкласса).
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