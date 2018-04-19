Лукашенко и Додон засеяли поле кукурузы под Кишиневом

Во время визита в Молдову президент Беларуси Александр Лукашенко посетил институт растениеводства «Порумбень», где вместе с молдавским коллегой Игорь Додон засеял поле кукурузы. Они приняли участие в церемонии «День поля», посвященной началу посевной кампании, отметили в четверг, 19 апреля, в пресс-службе белорусского лидера.

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Александр Лукашенко и Игорь Додон посетили выставку белорусской сельскохозяйственной техники и обсудили с руководством института растениеводства развитие сотрудничества между странами. После этого президенты сели за руль тракторов и посадили новый урожай кукурузы.

Президент Молдовы выразил уверенность, что урожай будет хорошим. Он пообещал позднее сообщить Александру Лукашенко, как растет эта кукуруза, а осенью отправить ее в Беларусь. Также Игорь Додон поблагодарил главу белорусского государства за тракторы, поставленные в Молдову на безвозмездной основе.