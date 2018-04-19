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19. 04. 2018

В суд поступили 3 уголовных дела о воинских преступлениях в Борисове

В суд Борисовского района Минской области поступили три уголовных дела о воинских преступлениях, сообщила в четверг, 19 апреля, пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова. «Данные уголовные дела не связаны с уголовным делом о смерти Коржича», - уточнила она. Военнослужащие были задержаны в Печах во время проверок, начавшихся после гибели солдата.

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В частности, 16 марта в суд Борисовского района поступило уголовное дело по обвинению Бердника А.М. в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст. 455 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями, сопряженное с насилием). Судебное разбирательство по этому делу начнется утром 23 апреля, уточнила Юлия Ляскова.
 
4 апреля в суд поступило уголовное дело по обвинению Зайца А.С. в совершении аналогичных преступлений (по ч. ч. 1, 2 ст. 455 УК). И 13 апреля в суд поступило уголовное дело по обвинению Комара А.Г. в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст.455 УК, а также ч.ч. 1, 2 ст.430 (получение взятки) и ст. 454 (нарушение правил несения внутренней службы).
 
В двух последних случаях дата судебного разбирательства пока не назначена.
 
Также сегодня представители Следственного комитета сообщили, что уголовное дело в отношении трех сержантов, действия которых довели Александра Коржича до самоубийства, переданы в суд.
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