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19. 04. 2018

Эпоха Кастро завершилась: на Кубе выбрали нового лидера

Рауль Кастро и Мигель Диас-Канель Источник фото: ТАСС

19 апреля Мигель Диас-Канель сменил на посту председателя Госсовета Кубы Рауля Кастро, который руководил Островом свободы с февраля 2008 года. Таким образом, на Кубе официально завершилась эпоха Кастро.

Сегодня Национальная ассамблея Кубы утвердила кандидатуру нового председателя Государственного совета, выдвинутого парламентом. За Мигеля Диас-Канеля проголосовали 603 из 604 депутатов. Он являлся единственным кандидатом на замену Рауля Кастро, который сменил своего старшего брата Фиделя на посту в 2008 году. Сейчас Раулю 86 лет.
 
Мигелю Диас-Канелю 57 лет, ранее он занимал пост первого заместителя председателя Госсовета с 2013 года. Он стал первым кубинским лидером не из семьи Кастро после революции 1959 года.
 
Новый руководитель Кубы пообещал, что возврата капитализма не будет, передают информагентства. Он отметил, что коммунистическая партия Кубы остается гарантией единства нации, а также призвал кубинцев сохранять единство, «как это было все эти годы революции». Что касается внешней политики, по словам Диас-Канеля, она останется неизменной.
 
«Куба не поступится своим суверенитетом и независимостью, не будет обсуждать свои принципы и не пойдет на уступки под давлением и угрозами», - подчеркнул он.
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