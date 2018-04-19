МВД: экс-глава Гомельского райисполкома брал взятки с 2015 года‍

Сегодня представители министерства внутренних дел рассказали некоторые подробности уголовного дела бывшего председателя Гомельского райисполкома, который недавно был задержан в России. С 2015 года Александр Ситница систематически брал взятки и предоставлял льготы и преимущества коммерческим структурам.

смотрите также Задержан уволенный на днях председатель Гомельского райисполкома Правоохранители выяснили, что экс-председатель Гомельского районного исполнительного комитета брал взятки в течение трех лет, начиная с 2015 года. За незаконные денежные вознаграждения Александр Ситница предоставлял коммерческим структурам необоснованные льготы и преимущества в сфере земельных отношений, проведения строительно-монтажных работ, коммунально-бытовых услуг. Факты получения взяток и злоупотребления служебными полномочиями были многочисленными, говорят в МВД. Когда запахло жареным, чиновник попытался скрыться от правоохранительных органов. На прошлой неделе стало известно об «исчезновении» Александра Ситницы – он внезапно перестал появляться на работе и выходить на связь. Вскоре Гомельский облисполком сообщил об увольнении чиновника «за прогулы» . Спустя несколько дней его нашли и задержали в России. В отношении Ситницы возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки».