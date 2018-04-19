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19. 04. 2018

МВД: экс-глава Гомельского райисполкома брал взятки с 2015 года‍

Сегодня представители министерства внутренних дел рассказали некоторые подробности уголовного дела бывшего председателя Гомельского райисполкома, который недавно был задержан в России. С 2015 года Александр Ситница систематически брал взятки и предоставлял льготы и преимущества коммерческим структурам.

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Правоохранители выяснили, что экс-председатель Гомельского районного исполнительного комитета брал взятки в течение трех лет, начиная с 2015 года. За незаконные денежные вознаграждения Александр Ситница предоставлял коммерческим структурам необоснованные льготы и преимущества в сфере земельных отношений, проведения строительно-монтажных работ, коммунально-бытовых услуг. Факты получения взяток и злоупотребления служебными полномочиями были многочисленными, говорят в МВД.
 
Когда запахло жареным, чиновник попытался скрыться от правоохранительных органов. На прошлой неделе стало известно об «исчезновении» Александра Ситницы – он внезапно перестал появляться на работе и выходить на связь. Вскоре Гомельский облисполком сообщил об увольнении чиновника «за прогулы». Спустя несколько дней его нашли и задержали в России.
 
В отношении Ситницы возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки».
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