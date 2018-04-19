В Минском районе водитель Nissan врезался в МАЗ дорожников и погиб

Сегодня днем на трассе Минск-Гродно возле деревни Хатежино Минского района погиб водитель легкового автомобиля Nissan, который врезался в машину дорожников. В ГАИ Минского района сообщили подробности смертельного ДТП.
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новость
Сегодня днем на трассе Минск-Гродно возле деревни Хатежино Минского района погиб водитель легкового автомобиля Nissan, который врезался в машину дорожников. В ГАИ Минского района сообщили подробности смертельного ДТП.
— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.