В Минском районе водитель Nissan врезался в МАЗ дорожников и погиб

Сегодня днем на трассе Минск-Гродно возле деревни Хатежино Минского района погиб водитель легкового автомобиля Nissan, который врезался в машину дорожников. В ГАИ Минского района сообщили подробности смертельного ДТП.

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Инцидент произошел около 13:50 в четверг, 19 апреля, на 19-м километре трассы Минск-Гродно в Минском районе. Водитель Nissan Almera, который ехал в сторону Гродно по левой полосе, врезался в стоявший МАЗ, который осуществлял дорожные работы.

Легковушку от удара развернуло, в результате чего она задела автомобиль Mazda. Водитель Nissan 1957 года рождения погиб на месте, получив тяжелые травмы. Обстоятельства аварии выясняются.