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19. 04. 2018

Супруги из Италии усыновили 32-летнего белоруса

Супруги из итальянского города Тренто усыновили 32-летнего белоруса, осиротевшего еще в детстве. Необычную историю об обретении семьи рассказало местное издание l'Adige.

Первый раз белорус попал к итальянцам в возрасте 11 лет, приехав на оздоровление по программе реабилитации детей из районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Поездку организовывала благотворительная организация «Поможем им жить».
 
Супруги привязались к мальчику, и с тех пор он каждое лето приезжал к ним в гости. И даже став взрослым, он не оборвал связь с итальянцами: старался как можно чаще их навещать и приглашал в Беларусь. 
 
Между ними сложились близкие отношения, которые пожилая пара, не имеющая своих детей, решила узаконить. Они обратились в суд, и недавно стал известен вердикт: семья смогла усыновить белоруса. Сейчас ему 32 года, и у него уже есть свои дети. Таким образом, итальянцы обрели не только сына, но и внуков.
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Беларусь
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