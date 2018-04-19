Супруги из Италии усыновили 32-летнего белоруса

Супруги из итальянского города Тренто усыновили 32-летнего белоруса, осиротевшего еще в детстве. Необычную историю об обретении семьи рассказало местное издание l'Adige.

Первый раз белорус попал к итальянцам в возрасте 11 лет, приехав на оздоровление по программе реабилитации детей из районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Поездку организовывала благотворительная организация «Поможем им жить».

Супруги привязались к мальчику, и с тех пор он каждое лето приезжал к ним в гости. И даже став взрослым, он не оборвал связь с итальянцами: старался как можно чаще их навещать и приглашал в Беларусь.