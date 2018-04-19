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19. 04. 2018

В Минск из Бразилии прибыл новый Embraer для «Белавиа»

Сегодня в Национальном аэропорту Минск приземлился самолет Embraer-175, который национальный авиаперевозчик «Белавиа» купил у бразильского производителя. Чтобы попасть из Сан-Жозе-дус-Кампус в белорусскую столицу, воздушный лайнер пролетел 12 тысяч километров, израсходовав 25 тонн топлива.

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Представители «Белавиа» отметили, что сегодня ряды авиакомпании пополнил еще один самолет - Embraer-175. «Он стал пятым самолетом бразильской авиастроительный корпорации в нашем флоте и первым среди них, получившим обновленную васильковую раскраску», - отмечается в сообщении на странице компании в Facebook.
 
Кроме того, в мае-июне в Беларусь должны прибыть еще два аналогичных самолета. Embraer-175 рассчитан на 76 пассажиров: 12 мест в бизнес- и 64 в экономклассе. Новый самолет можно будет встретить на рейсах в Европу, Россию и Украину, говорят в «Белавиа».
 
 
Новичок совершит свой первый рейс уже в следующий вторник, 24 апреля. А перед этим нужно завершить все таможенные и технические процедуры.
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