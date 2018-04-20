СК России уточнил число погибших в «Зимней вишне»: 60 человек, а не 64

20 апреля стало известно, что российские следователи получили заключения всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Они назвали точное количество погибших в том страшном пожаре: погибли 60 человек, а не 64, как считалось ранее.

В Следственном комитете Российской Федерации заявили, что расследование причин пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя Вишня» продолжается. Следователи уже получили заключения генетических экспертиз по погибшим, все они идентифицированы. Как оказалось, количество погибших отличается от числа, называвшегося ранее.

«Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях и полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре – их 60», - говорится в сообщении на сайте СКР.

Ранее правоохранители заявляли, что в результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

А на днях в МЧС России назвали предварительную причину пожара в «Зимней Вишне» - короткое замыкание. По мнению специалистов, проблема могла заключаться в светодиодном светильнике – у него был рассеиватель, который оплавился, и каплевидные огненные формы стали падать прямо в поролоновую яму на игровой площадке.