Поляк вернул белорусам мусор, выброшенный из машины на обочину (видео)

19 апреля в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как на одной из польских дорог из машины с белорусскими номерами кто-то выбросил мусор на обочину. Водитель машины, ехавший следом, заставил нарушителей убрать выкинутое.

Видео было опубликовано накануне, 19 апреля, пользователем Facebook под ником Dar0s и набрало более 200 тысяч просмотров. Во время пробки из машины с белорусскими номерами полетели пакеты с мусором. Поляк, ехавший следом, решил вернуть мусор нарушителям и заодно объяснить, что так делать нельзя. В итоге им пришлось все собрать.