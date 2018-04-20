Поляк вернул белорусам мусор, выброшенный из машины на обочину (видео)

19 апреля в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как на одной из польских дорог из машины с белорусскими номерами кто-то выбросил мусор на обочину. Водитель машины, ехавший следом, заставил нарушителей убрать выкинутое.
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19 апреля в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как на одной из польских дорог из машины с белорусскими номерами кто-то выбросил мусор на обочину. Водитель машины, ехавший следом, заставил нарушителей убрать выкинутое.
— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.