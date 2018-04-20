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20. 04. 2018

В Беларуси зарегистрировали три новых вида птиц

Список орнитофауны Беларуси пополнился тремя новыми видами птиц и теперь насчитывает 332 вида. В Беларуси появились овсянка-крошка, азиатский черноголовый чекан и короткоклювый гуменник, сообщили 20 апреля представители «Аховы птушак Бацькаўшчыны».

Три новых вида птиц были зарегистрированы на заседании Белорусской орнито-фаунистической комиссии в начале апреля. Всего было рассмотрено 6 видов птиц, которые ранее не встречались в Беларуси.
 
«БОФК утвердила регистрации новых для территории страны видов птиц: короткоклювого гуменника (Anser brachyrhynchus), азиатского черноголового чекана (Saxicola maurus), овсянки-крошки (Emberiza pusilla)», - отметили в «Ахове птушак Бацькаўшчыны».
 
Еще один вид птиц - бородач (Gypaetus barbatus) – был отнесен к категории «Сбежавший или выпущенный из неволи вид». Его не включили в общий список орнитофауны Беларуси, поскольку он был обозначен спутниковым передатчиком.
 
Сейчас список орнитофауны Беларуси насчитывает 332 вида. Последний раз он изменялся в декабре позапрошлого года – тогда в него включили 4 новых вида птиц.
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Беларусь
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